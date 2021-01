Galleria Vittoria, gip nega il dissequestro. De Magistris: “Sorpresi dal provvedimento” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’autorità giudiziaria ha negato il dissequestro della Galleria Vittoria, chiusa dallo scorso autunno. Il gip di Napoli Enrico Campoli ha stabilito che la documentazione presentata dal Comune “non consente di asserire che non vi sia più alcuna situazione di concreto e attuale pericolo“, evidenziando “i limiti dell’operato tecnico del Comune“. “Non ci aspettavamo questo provvedimento dell’Autorità giudiziaria – ha detto il sindaco Luigi de Magistris – perché avevamo ben altri auspici e avevamo messo a lavoro tanta gente, avevamo trovato i soldi, la ditta è pronta. I nostri dirigenti stanno leggendo il provvedimento verso cui abbiamo massimo rispetto e cercheremo di lavorare insieme per evitare che i tempi si allunghino“. “La città non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’autorità giudiziaria hato ildella, chiusa dallo scorso autunno. Il gip di Napoli Enrico Campoli ha stabilito che la documentazione presentata dal Comune “non consente di asserire che non vi sia più alcuna situazione di concreto e attuale pericolo“, evidenziando “i limiti dell’operato tecnico del Comune“. “Non ci aspettavamo questodell’Autorità giudiziaria – ha detto il sindaco Luigi de– perché avevamo ben altri auspici e avevamo messo a lavoro tanta gente, avevamo trovato i soldi, la ditta è pronta. I nostri dirigenti stanno leggendo ilverso cui abbiamo massimo rispetto e cercheremo di lavorare insieme per evitare che i tempi si allunghino“. “La città non ...

NapoliToday : #Cronaca Galleria Vittoria, niente dissequestro. De Magistris: 'Sorpreso dalla decisione' - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Napoli, Galleria Vittoria, il gip: 'No al dissequestro'. Il sindaco: 'Non ci aspettavamo lo stop' [di Marina Cappitti] [agg… - rep_napoli : Napoli, Galleria Vittoria, il gip: 'No al dissequestro'. Il sindaco: 'Non ci aspettavamo lo stop' [di Marina Cappit… - ariamarelli : BUONGIORNO BIANCONERI ???? Vi siete ripresi da ieri? (Obv in allegato la galleria post vittoria come sempre, da orma… - Napoliflash24 : Napoli: no al dissequestro della Galleria Vittoria, il gip boccia il Comune - -