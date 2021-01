Gabry Ponte | operato al cuore | «Provato | ma felice»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Cos’abbia avuto, di preciso, Gabry Ponte non lo ha detto. Il deejay, che nelle ore passate si è sottoposto ad un intervento cardiaco, ha parlato di «una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa». La patologia, cui il quarantasettenne non ha dato un nome, impedirebbe al suo cuore di funzionare adeguatamente. «Una delle valvole al suo interno non va. Ho avuto una vita normale, finora, ma i medici che da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni», ha spiegato Ponte, che, mercoledì, è entrato in sala operatoria per riemergerne «provato ma felice».