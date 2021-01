G20, Gentiloni: rifletteremo su debiti alti quando non ci saranno morti (Di giovedì 21 gennaio 2021) All'indomani della pandemia di coronavirus 'dovremo riflettere sull'eredità dei debiti pubblici alti e tornare a politiche di bilancio più prudenti'. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) All'indomani della pandemia di coronavirus 'dovremo riflettere sull'eredità deipubblicie tornare a politiche di bilancio più prudenti'. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari ...

