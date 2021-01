Dove hanno beccato Mariarosaria Rossi: subito dopo il tradimento... ora si capisce tutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci ha messo pochissimo, Mariarosaria Rossi. Si parla del "tradimento" dell'ormai ex senatrice di Forza Italia, che ha accordato in aula la fiducia a Giuseppe Conte ponendosi di fatto fuori dal partito. Clamoroso, se si pensa che in un recente passato fu una strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi. Ora, stando alle indiscrezioni, dovrebbe passare al gruppo Misto, Dove resterà in attesa degli sviluppi della crisi. Ma, si diceva: ci ha messo pochissimo, la Rossi. A fare che? Presto detto: secondo quanto riferito dalla AdnKronos, sarebbe già stata avvistata sin da martedì sera a Palazzo Chigi. Insomma, subito dal suo nuovo leader, Conte. Già, perché l'obiettivo è quello di confluire nel progetto politico del premier di stampo centrista. E chissà, se per caso i due si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci ha messo pochissimo,. Si parla del "" dell'ormai ex senatrice di Forza Italia, che ha accordato in aula la fiducia a Giuseppe Conte ponendosi di fatto fuori dal partito. Clamoroso, se si pensa che in un recente passato fu una strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi. Ora, stando alle indiscrezioni, dovrebbe passare al gruppo Misto,resterà in attesa degli sviluppi della crisi. Ma, si diceva: ci ha messo pochissimo, la. A fare che? Presto detto: secondo quanto riferito dalla AdnKronos, sarebbe già stata avvistata sin da martedì sera a Palazzo Chigi. Insomma,dal suo nuovo leader, Conte. Già, perché l'obiettivo è quello di confluire nel progetto politico del premier di stampo centrista. E chissà, se per caso i due si sono ...

StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - LiaQuartapelle : È stato avvelenato. Oggi è tornato a Mosca, con coraggio. Le autorità di Mosca lo hanno fermato, senza accuse, hann… - ilpost : Un 36enne indiano ha vissuto per tre mesi nell'aeroporto di Chicago, nella zona oltre i controlli di sicurezza dove… - giuseppe_m76 : RT @ultimenotizie: Non ce l'ha fatta la bimba di 10 anni ricoverata all'Ospedale dei Bambini di Palermo, dove era arrivata ieri sera in arr… - pazzeskamilano_ : ma perché hanno tolto la puntata dove Tommy incontra Fra? Ma che succede #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dove hanno Grida “vi ammazzo” e tenta di sfondare una porta con un'arma in pugno: la Polizia di Stato blocca due persone e sequestra una pistola ad aria compressa Questure sul web Crollo del cantiere alla Balduina: il gup cita l’Acea per i danni

Il giudice Angela Gerardi ha accolto la richiesta degli avvocati Antioco Pintus e Daniela Fava, che si sono costituiti parte civile per conto di una quindicina di persone, tra residenti e negozianti: ...

Sputnik V e l'asse che non ti aspetti: così il covid "avvicina" Russia e Germania

(Teleborsa) - Il Russian Direct Investment Fund (RDIF, il fondo sovrano russo) ha annunciato che il vaccino Sputnik V è stato approvato dall'Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione dell'Ungheria ( ...

Il giudice Angela Gerardi ha accolto la richiesta degli avvocati Antioco Pintus e Daniela Fava, che si sono costituiti parte civile per conto di una quindicina di persone, tra residenti e negozianti: ...(Teleborsa) - Il Russian Direct Investment Fund (RDIF, il fondo sovrano russo) ha annunciato che il vaccino Sputnik V è stato approvato dall'Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione dell'Ungheria ( ...