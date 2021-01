Davide Nicola si presenta: “Sfida speciale, credo nei ragazzi. Domani concentrazione e determinazione” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la prima sessione di allenamenti nei giorni scorsi, oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Davide Nicola e con l’occasione analizzare anche la Sfida d’esordio di Domani al Vigorito di Benevento: “E’ una Sfida speciale, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rappresentare una costante. Voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Grande rispetto per Giampaolo, lo saluto”. Su come cambierà il Toro: “Serve il gruppo e servono relazione schiette. Abbiamo bisogno di stare bene tra di noi e credere nel lavoro. Non mi interessa cosa si è fatto prima: non ero dentro, non spetta a me giudicare. Oggi terzo allenamento, ho lavorato sulle priorità. Il gruppo è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la prima sessione di allenamenti nei giorni scorsi, oggi è il giorno dellazione ufficiale die con l’occasione analizzare anche lad’esordio dial Vigorito di Benevento: “E’ una, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rapre una costante. Voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Grande rispetto per Giampaolo, lo saluto”. Su come cambierà il Toro: “Serve il gruppo e servono relazione schiette. Abbiamo bisogno di stare bene tra di noi e credere nel lavoro. Non mi interessa cosa si è fatto prima: non ero dentro, non spetta a me giudicare. Oggi terzo allenamento, ho lavorato sulle priorità. Il gruppo è ...

