Crollo in piazza Cavour, cede la facciata della chiesa del Rosariello (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Il solaio di un edificio adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour, a Napoli, è crollato questa mattina, 20 gennaio, trascinando parte della facciata del luogo di culto. Una parete si è sbriciolata, pietre e terreno hanno invaso la strada sottostante. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale, non risultano feriti. La facciata e un'ala della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne sono crollate questa mattina, 20 gennaio, insieme al solaio di uno stabile adiacente. La struttura, nota come chiesa del Rosariello, si trova in piazza Cavour, all'incrocio con via Stella, nel centro di Napoli. Parte dell'edificio appare sventrata, il cedimento ...

