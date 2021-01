Coronavirus | la curva dei contagi scende | ma due incognite preoccupano gli esperti

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Rispetto alla settimana scorsa circa 13mila casi in meno registrati tra lunedì e giovedì. Walter Ricciardi mette in guardia dalla variante inglese: 'Le scuole sono un luogo importante di trasmissione'

La chiamano New Normal, nuova normalità, e con questa espressione si riassumono tutte le nuove tendenze sociali, culturali ed economiche che la pandemia da Covid-19 ha imposto. Nella New Normal rientr ...Per evitare il caso davanti alle scuole si preparano percorsi defintii con transenne e volontari per invitare a mantenere le distanze. Ci saranno controlli dedicati della Polizia Municipale che prende ...