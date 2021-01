Che Dio Ci Aiuti 6, la quarta puntata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 7: “False verità” Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi Che Dio Ci6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 7: “False verità” Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per ...

