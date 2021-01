Cdm a sorpresa su delega servizi, Benassi in pole position (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha convocato un consiglio dei ministri a sorpresa per stasera alle 22. Secondo l’Ansa si deciderà il nome per l’autorità delegata ai servizi segreti, una delle richieste principali di Renzi ma sottovoce sottoscritta anche dagli altri partiti della maggioranza. In questo momento il nome super-favorito è quello dell’ambasciatore Benassi, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio. Un nome autorevole su cui anche l’opposizione non avrebbe riserve. Se Conte riuscirà a far passare questa nomina, sarà anche un segnale sulla tenuta del governo e sulle prospettive di un Conte-ter. Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha convocato un consiglio dei ministri aper stasera alle 22. Secondo l’Ansa si deciderà il nome per l’autoritàta aisegreti, una delle richieste principali di Renzi ma sottovoce sottoscritta anche dagli altri partiti della maggioranza. In questo momento il nome super-favorito è quello dell’ambasciatore, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio. Un nome autorevole su cui anche l’opposizione non avrebbe riserve. Se Conte riuscirà a far passare questa nomina, sarà anche un segnale sulla tenuta del governo e sulle prospettive di un Conte-ter.

Ultime Notizie dalla rete : Cdm sorpresa Biathlon: cdm Anterselva; vittoria a sorpresa per Hauser Agenzia ANSA Si ritira a metà stagione la francese Jennifer Piot

E' arrivato oggi - a sorpresa perchè ci troviamo nel bel mezzo della stagione - l'annuncio del ritiro di Jennifer Piot, velocista francese classe ...

Biathlon: cdm Anterselva; vittoria a sorpresa per Hauser

La settimana di Coppa del mondo di biathlon ha preso il via quest'oggi ad Anterselva con la gara di 15 km individuale femminile. (ANSA) ...

