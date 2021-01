Calciomercato Roma | i giallorossi non mollano Reynolds | sfida alla Juventus

(Di giovedì 21 gennaio 2021): inon avrebbero perso le speranze per arrivare al terzino americano BryanLacontinua a monitorare la situazione relativa a Bryan. Il terzino statunitense del Ds FC gradisce la destinazione e l’operazione verrebbe fatta in sinergia con il Benevento. Sky Sport però riporta ancora unadecisa sul terzino: iavrebbero un vantaggio con il club. Il Ds tratterebbe più facilmente con la nuova proprietà dei Friedkin: il magnate statunitense, poi, opera molto in Texas con le sue aziende. La situazione al momento si sviluppa così, con laforte del gradimento del calciatore e della sinergia con il Benevento. Leggi su ...

LAROMA24 : Calciomercato Roma, Reynolds vicino a indossare la maglia giallorossa. L'operazione potrebbe chiudersi con un prest… - PagineRomaniste : #Reynolds vicinissimo a vestire la maglia della Roma: superata la #Juventus #ASRoma #calciomercato - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: La #Roma divora gli allenatori che fanno risultati: da #RudiGarcia e #DiFrancesco a #Fonseca. Il prossimo sarà #Allegri? http… - sportli26181512 : La Roma divora gli allenatori che fanno risultati: da Garcia e Di Francesco a Fonseca. Il prossimo sarà Allegri?: L… - cmdotcom : La #Roma divora gli allenatori che fanno risultati: da #RudiGarcia e #DiFrancesco a #Fonseca. Il prossimo sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Giocatori di movimento: Eduardo Alano (A&S Futsal), Murilo Ferreira (A&S Futsal), Angelo Schininà (Aniene); Simone Achilli (Olimpus Roma), Attilio Arillo (FF Napoli), Paolo Cesaroni (CMB), Matteo Espo ...Una giornata importante per le Lega Serie A di calcio: Paolo Dal Pino, infatti, è stato riletto presidente con 14 voti. La conferma di questo riscontro è arrivata nell'assemblea odierna, come riferisc ...