Calciomercato Hellas Verona: Lasagna e Sturaro sempre più vicini (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Hellas Verona di Tony D’Amico molto attivo sul Calciomercato. Negli ultimi giorni, infatti, gli uomini mercato dei veronesi hanno allacciato rapporti fortissimi con il Genoa e con l’Udinese per regalare due colpi a Ivan Juric, mister dei gialloblù che tanto bene sta facendo dal suo approdo in Veneto. Il primo acquisto, a centrocampo, dovrebbe essere Stefano Sturaro: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo con gli scaligeri e l’ok dei liguri è praticamente ad un passo. Il calciatore è pronto a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver corteggiato Christian Kouamé, il tecnico croato potrebbe abbracciare molto presto il nuovo attaccante: si tratta di Kevin Lasagna che dovrebbe essere liberato dal club friulano, secondo quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’di Tony D’Amico molto attivo sul. Negli ultimi giorni, infatti, gli uomini mercato dei veronesi hanno allacciato rapporti fortissimi con il Genoa e con l’Udinese per regalare due colpi a Ivan Juric, mister dei gialloblù che tanto bene sta facendo dal suo approdo in Veneto. Il primo acquisto, a centrocampo, dovrebbe essere Stefano: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo con gli scaligeri e l’ok dei liguri è praticamente ad un passo. Il calciatore è pronto a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver corteggiato Christian Kouamé, il tecnico croato potrebbe abbracciare molto presto il nuovo attaccante: si tratta di Kevinche dovrebbe essere liberato dal club friulano, secondo quanto ...

