Among Us incontra Minecraft in una nuova mappa creata dai fan

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Avete sempre voluto giocare adUs in? Bene, allora abbiamo delle ottime notizie per voi, poiché un giocatore intraprendente ha ricreato accuratamente laThe Skeld nel gioco di Microsoft. Il gioco sandbox di Mojang è stato spesso utilizzato come un potente strumento di creazione, consentendo ai giocatori di creare di tutto, compresi modelli in scala di città e luoghi immaginari. Più recentemente, un gruppo di modder ha unito le forze per ricostruire la Night City di Cyberpunk 2077. Il fan diSalestro ha costruito laconosciuta come The Skeld del popolareUs all'interno dell'amato. La, che è stata segnalata da GamesRadar, include ogni stanza e area del titolo originale. Ci sono oggetti di ...