Amici 20, Arisa e Rudy Zerby volano parole grosse: nella scuola scoppia il caos (Di giovedì 21 gennaio 2021) I litigi tra Arisa e Rudy Zerbi sono ormai all’ordine del giorno ad Amici. Qualche settimana fa avevano litigato per l’esibizione di Raffaele. Arisa gli aveva consegnato la maglia parlando di una forte personalità. Rudy Zerbi, però, non ero dello stesso parere e chiedeva di poter riascoltare il ragazzo. Mentre Arisa non tratteneva il proprio entusiasmo, Zerbi esprime molte perplessità. “Lui non mi arriva, non so chi sia”, affermavav Zerbi. “Penso che il problema sia tuo”, replicva Arisa. “Stai facendo un pippone”, sbottava Zerbi. “Infatti mi chiamo Pippa”, diceva divertita Arisa. Tutto finito? Acnhe no, perché i litigi erano scoppiati di nuovo dopo l’esibizione di Esa Abrate, uno degli allievi di Rudy Zerbi e dunque ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) I litigi traZerbi sono ormai all’ordine del giorno ad. Qualche settimana fa avevano litigato per l’esibizione di Raffaele.gli aveva consegnato la maglia parlando di una forte personalità.Zerbi, però, non ero dello stesso parere e chiedeva di poter riascoltare il ragazzo. Mentrenon tratteneva il proprio entusiasmo, Zerbi esprime molte perplessità. “Lui non mi arriva, non so chi sia”, affermavav Zerbi. “Penso che il problema sia tuo”, replicva. “Stai facendo un pippone”, sbottava Zerbi. “Infatti mi chiamo Pippa”, diceva divertita. Tutto finito? Acnhe no, perché i litigi eranoti di nuovo dopo l’esibizione di Esa Abrate, uno degli allievi diZerbi e dunque ...

