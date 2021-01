Zingaretti | candidatura Civita di Bagnoregio bellissima notizia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – “Ladidie’ unache ci riempie di orgoglio. Risale al maggio 2015 il nostro primo appello per sostenere ladia Patrimonio Unesco a cui aderirono migliaia di cittadini e oltre 150 personalita’ del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo.” “Da tempo stiamo lavorando per trasformare il borgo in un simbolo per lo sviluppo intelligente dei territori e di una battaglia politica e civile sulla bellezza perche’ non ci rassegniamo alla desertificazione delle identita’ locali.” “Le tante comunita’, i tanti monumenti naturali e artistici, la varieta’ dei borghi italiani sono tutto quel che rendono unico al mondo il nostro Paese e possono tornare ad essere perno per il suo sviluppo economico e ...