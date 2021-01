Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)DEL 20 GENNAIOORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO, PER LAVORI, TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA LE MOLETTE E VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA, TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E VIA DEL CASALE DI S. BASILIO VERSO IL CENTRO; PER QUANTO RIGUARDA ...