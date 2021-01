Verso Juventus - Napoli - Le ultime sulla formazione di Pirlo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Appena guarito dal Covid - 19, stando alle indiscrezioni di 'Gazzetta.it' Cuadrado dovrebbe essere schierato subito titolare da mister Andrea Pirlo. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Appena guarito dal Covid - 19, stando alle indiscrezioni di 'Gazzetta.it' Cuadrado dovrebbe essere schierato subito titolare da mister Andrea

juventusfc : Derby d'Italia nel mirino! ???? ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? - juventusfc : Qui #TrainingCenter Si comincia a lavorare verso #InterJuve News: - tancredipalmeri : Son volati dei 'vergognoso' verso l'arbitro sia da parte di Bonucci che dalla tribuna Juventus - RICCO_FEDE_J : @FBiasin Stesso discorso per la Dea: 2 assurdità in una. Come minimo, le metti a giocare domenica alle 18, se non l… - bologna_sport : Il report odierno sul #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Juventus Verso Juventus-Napoli: Pirlo si aggrapa a McKennie e Kulusevski JMania Seduta tecnico-tattica e partitella verso Juventus-Bologna: differenziato per Medel, terapie per Santander

La preparazione del Bologna al lunch-match di domenica nella tana della Juventus, impegnata stasera a Reggio Emilia in Supercoppa contro il Napoli, è proseguita stamattina con un allenamento a Casteld ...

Verso Juventus-Napoli | Le ultime sulla formazione di Pirlo

Pochissime ore all'atteso big match tra Juventus e Napoli valevole per la Supercoppa italiana. Le ultime novità sulle scelte di Pirlo ...

La preparazione del Bologna al lunch-match di domenica nella tana della Juventus, impegnata stasera a Reggio Emilia in Supercoppa contro il Napoli, è proseguita stamattina con un allenamento a Casteld ...Pochissime ore all'atteso big match tra Juventus e Napoli valevole per la Supercoppa italiana. Le ultime novità sulle scelte di Pirlo ...