Una Super-Terra molto vecchia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Calda e rocciosa è stata scoperta dagli astronomi vicino a una delle stelle più antiche della Via Lattea, TOI-561. Un nuovo studio ne ha perfezionato i dati relativi a massa e densità. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Calda e rocciosa è stata scoperta dagli astronomi vicino a una delle stelle più antiche della Via Lattea, TOI-561. Un nuovo studio ne ha perfezionato i dati relativi a massa e densità.

AmiciUfficiale : Una SUPER SORPRESA per il compleanno di Sangiovanni da parte di Giulia! ?? #Amici20 - HGOsolanolopez : RT @Tommy_JP_91: Vi scandalizzate per le sperimentazioni di cosmetici, medicine, ecc, sugli animale ma poi siete super ansiosi di fare da c… - DarleneMoscari1 : RT @sattamelissa: Ci vediamo stasera su @RaiUno per una super puntata di Affari tuoi - BRieccomi : ??????In super anticipo ??vi giunga il mio buongiorno ??????e l'augurio di trascorrere una lieta giornata ??????ciao - alyssa_notaro : RT @Ale_99_Campa: Tommaso: 'in 200-300mila mi guardano le storie' Zenga: 'io se faccio 20 mi gaso vuol dire che ho messo una roba che fa su… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Super Una super Saugella Monza stende Firenze 3-0 e ingrana la “decima” MBnews Auto elettriche, l’offensiva cinese: super produzione e modelli da 3.500 euro

In termini di capacità produttive, subito dopo BYD viene la BAIC (18 auto elettriche all’ora), che però è focalizzata principalmente sul mercato cinese, dove è presente con il marchio BJEV. Un gigante ...

New Super Mario Bros 3 per Switch spunta a sorpresa sul sito di Nintendo

New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch potrebbe essere in arrivo sull'ibrida, secondo recenti rumor. Super Mario Bros.3 è un gioco di quasi 32 anni che ha portato la serie in una direzione complet ...

In termini di capacità produttive, subito dopo BYD viene la BAIC (18 auto elettriche all’ora), che però è focalizzata principalmente sul mercato cinese, dove è presente con il marchio BJEV. Un gigante ...New Super Mario Bros 3 per Nintendo Switch potrebbe essere in arrivo sull'ibrida, secondo recenti rumor. Super Mario Bros.3 è un gioco di quasi 32 anni che ha portato la serie in una direzione complet ...