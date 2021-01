Uk, record di decessi: 1.820 in 24 ore. In Spagna più di 41mila nuovi casi. Olanda verso il coprifuoco: è la prima volta dal dopoguerra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il secondo giorno di fila la Gran Bretagna fa registrare un nuovo record di vittime giornaliere causate dal coronavirus. Sono 1.820, contro i 1.610 di ieri, i decessi delle ultime 24 ore. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi. Sono invece quasi 39mila i nuovi casi certificati su quasi 580mila test. Ma un altro paese che oggi registra un record negativo è la Spagna, che nelle ultime 24 ore ha contato 41.576 nuovi casi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Il 7 gennaio, nota El Pais, il numero era di 42.360 ma includeva anche i dati del giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per il secondo giorno di fila la Gran Bretagna fa registrare un nuovodi vittime giornaliere causate dal coronavirus. Sono 1.820, contro i 1.610 di ieri, idelle ultime 24 ore. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti suia un paio di settimane dai picchi sui contagi. Sono invece quasi 39mila icertificati su quasi 580mila test. Ma un altro paese che oggi registra unnegativo è la, che nelle ultime 24 ore ha contato 41.576, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Il 7 gennaio, nota El Pais, il numero era di 42.360 ma includeva anche i dati del giorno ...

