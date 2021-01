Trovato morto in piazza San Pietro un senza fissa dimora di 46 anni | da novembre è la decima vittima a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continuano ad aumentare ale persone che muoiono in strada per il freddo: nonostante l’inverno sia appena iniziato, le vittime infatti sono già dieci. Stamani, 20 gennaio, è statovita inSanl’ennesimotetto. “Si chiamava Edwin, era molto riservato”, racconta Carlo Santoro, volontario della comunità di Sant’Egidio, “Siamo molto addolorati per l’accaduto. È lapersona che damuore ain queste circostanze”. L’uomo, di 46, era origini africane e viveva per strada nelle vicinanze del Vaticano.o per ipotermia o per un malore collegato alle sue patologie, quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto far altro che constatarne il ...