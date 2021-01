Torino, clausola nel contratto di Nicola: rinnovo automatico con una certa media punti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Indiscrezioni sul contratto firmato da Davide Nicola, neo-allenatore del Torino in seguito all’esonero di Marco Giampaolo. Secondo Sky Sport, all’interno dell’accordo coi granata sarebbe stata inserita una speciale clausola che fa riferimento ad una specifica media punti da ottenere per guadagnarsi il rinnovo automatico. A partire dalla sfida col Benevento, all’allenatore ex Genoa dovrà infatti totalizzare 1.5/1.6 punti a partita. Mantenendo questo ritmo il Torino avrebbe 42/43 punti, utili molto probabilmente per la salvezza a fine campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Indiscrezioni sulfirmato da Davide, neo-allenatore delin seguito all’esonero di Marco Giampaolo. Secondo Sky Sport, all’interno dell’accordo coi granata sarebbe stata inserita una specialeche fa riferimento ad una specificada ottenere per guadagnarsi il. A partire dalla sfida col Benevento, all’allenatore ex Genoa dovrà infatti totalizzare 1.5/1.6a partita. Mantenendo questo ritmo ilavrebbe 42/43, utili molto probabilmente per la salvezza a fine campionato. SportFace.

