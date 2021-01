Sanremo 2021 | il Prefetto tuona | “Niente pubblico | il DPCM è chiaro” La Rai valuta un piano B

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 gennaio 2021)al Festival di. Questo è ciò che ha sostanzialmente affermato Alberto Intini,di Imperia, che ha ricordato l’attualein vigore fino al prossimo 5 marzo. “non sarà un eventoe questo è evidente”. Lo stesso sindaco disi è detto d’accordo con il: “La presenza delpagante è ovviamente esclusa in partenza, è ilche lo dice e infatti per questa edizione non è mai stato proposto dalla Rai. D’altronde non ho mai sentito parlare nemmeno di invitati”, Al Teatro Ariston non potrà quindi accedere né ilpagante né quello su invito. Questo almeno fino al 5 marzo, quando scadrà il...