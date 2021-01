Pizzagate | complottisti manifestano davanti al Comet Ping Pong | teatro di un attentato nel 2016 Ma questa volta il proprietario reagisce

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Manca poco all’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, intanto l’ultima serata del mandato presidenziale di Donald Trump evoca un brutto ricordo per la pizzeriadi Washington DC, locale oggetto di unterroristico avvenuto il 4 dicembread opera di un credente della teoria del complotto pedofilo-satanista del. Ieri sera un gruppo di circa venti persone, tenute d’occhio dalla polizia, ha manifestato di fronte al locale sostenendo che sia un covo di pedofili. Armati di cartelli, per fortuna non di fucili, il gruppo cristiano Official Street Preachers ha manifestato all’esterno del locale sulla scia della teoria del complotto alla base delle ideologie della setta QAnon. Come già constatato da Edgar Maddison Welch, ...