Palermo, Mirri risponde: “Non sono due giocatori che possono risolvere i tanti problemi. Catania in C da cinque anni” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola a Dario Mirri.In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite del format “La Partita sul 13”."Quello che abbiamo detto lo abbiamo sempre fatto, se in origine abbiamo progettato qualcosa oggi si sta realizzando. Il tema dei rinforzi: uno o due giocatori non potrebbero risolvere quello che abbiamo visto tutti e non ci ha fatto per nulla piacere. I primi di novembre non ero contento nonostante le vittorie, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parola a Dario.In una fase estremamente complessa del percorso del nuovotargato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del, Dario, ospite del format “La Partita sul 13”."Quello che abbiamo detto lo abbiamo sempre fatto, se in origine abbiamo progettato qualcosa oggi si sta realizzando. Il tema dei rinforzi: uno o duenon potrebberoquello che abbiamo visto tutti e non ci ha fatto per nulla piacere. I primi di novembre non ero contento nonostante le vittorie, ...

WiAnselmo : #Palermo, Mirri risponde: 'Non sono due giocatori che possono risolvere i tanti problemi. Catania in C da cinque an… - Mediagol : #Palermo, Mirri risponde: 'Non sono due giocatori che possono risolvere i tanti problemi. Catania in C da cinque an… - zazoomblog : Live Palermo Mirri risponde a ‘La Partita sul 13’: confronto con giornalisti e tifosi segui la diretta - #Palermo… - ILOVEPACALCIO : #Dragotto a #Mirri: «Te lo dissi che servivano 15-20 milioni» ?? Poi rivela: «Se avessimo comprato il #Palermo con… - WiAnselmo : #Palermo, Mirri risponde a 'La Partita sul 13': confronto con giornalisti e tifosi, invia la tua domanda… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Mirri Palermo, Mirri risponde a ‘La Partita sul 13’: confronto con giornalisti e tifosi, invia la tua domanda Mediagol.it Da Dragotto a Roberto Lipari: il

La sconfitta del Palermo contro la Virtus Francavilla ha generato un evidente malcontento nella piazza palermitana. Tanti sono i tifosi che, al termine del girone d'andata del campionato di Serie C, s ...

Ghirelli: “Tutto su Palermo, Catania e Trapani”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "La Serie C non è facile, ma c’è un saggio progetto economico e sportivo" ...

La sconfitta del Palermo contro la Virtus Francavilla ha generato un evidente malcontento nella piazza palermitana. Tanti sono i tifosi che, al termine del girone d'andata del campionato di Serie C, s ...Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: "La Serie C non è facile, ma c’è un saggio progetto economico e sportivo" ...