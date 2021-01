Netflix, “Fate: The Winx Saga”: data, trama e cast (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 22 gennaio debutta su Netflix “Fate: The Winx Saga”. Si tratta di una serie live action da sei episodi ispirata al famoso cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Al centro della trama ci sono sempre le avventure delle cinque fatine che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre il mondo. La serie live action “Fate: The Winx Saga”, composta da sei episodi, debutterà il 22 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 22 gennaio debutta su: The”. Si tratta di una serie live action da sei episodi ispirata al famoso cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Al centro dellaci sono sempre le avventure delle cinque fatine che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre il mondo. La serie live action “: The”, composta da sei episodi, debutterà il 22 Articolo completo: dal blog SoloDonna

