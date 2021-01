Meghan Markle teme il tribunale: la strategia per mettere tutto a tacere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Meghan Markle non vuole che la causa intentata contro l’Associated Newspapers finisca in tribunale e ha incaricato i suoi avvocati di sistemare la questione trovando un accordo prima che i suoi affari vengano resi pubblici in Aula col rischio di creare una situazione imbarazzante tra lei e suo padre. La moglie di Harry aveva denunciato l’Associated Newspapers per violazione della privacy e del copyright, dopo che un’estratto di una lettera privata a suo padre Thomas Markle era comparsa sul Mail on Sunday. Questo accadeva nell’agosto 2018, tre mesi dopo il suo matrimonio con Harry. Lo scorso ottobre Meghan ha vinto l’istanza di rinvio del processo che sarebbe dovuto iniziare l’11 gennaio, mentre è stato posticipato nell’autunno 2021. Il giudice Warby ha affermato che la sua decisione si è basata su ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 gennaio 2021)non vuole che la causa intentata contro l’Associated Newspapers finisca ine ha incaricato i suoi avvocati di sistemare la questione trovando un accordo prima che i suoi affari vengano resi pubblici in Aula col rischio di creare una situazione imbarazzante tra lei e suo padre. La moglie di Harry aveva denunciato l’Associated Newspapers per violazione della privacy e del copyright, dopo che un’estratto di una lettera privata a suo padre Thomasera comparsa sul Mail on Sunday. Questo accadeva nell’agosto 2018, tre mesi dopo il suo matrimonio con Harry. Lo scorso ottobreha vinto l’istanza di rinvio del processo che sarebbe dovuto iniziare l’11 gennaio, mentre è stato posticipato nell’autunno 2021. Il giudice Warby ha affermato che la sua decisione si è basata su ...

