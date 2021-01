La “raccomandazioni” sul Recovery richiamano l’austerità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per qualche mese avevamo pensato che sì, forse l’Europa poteva davvero svoltare definitivamente. E che il Covid-19 fosse riuscito laddove non era bastato un decennio interno, non erano stati sufficienti le immagini rovinose della devastazione economica dello scorso decennio, del tracollo economico, sociale e psicologico della Grecia, della crescente rivolta elettorale contro l’Unione europea: creare, cioè, una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per qualche mese avevamo pensato che sì, forse l’Europa poteva davvero svoltare definitivamente. E che il Covid-19 fosse riuscito laddove non era bastato un decennio interno, non erano stati sufficienti le immagini rovinose della devastazione economica dello scorso decennio, del tracollo economico, sociale e psicologico della Grecia, della crescente rivolta elettorale contro l’Unione europea: creare, cioè, una InsideOver.

ACQUILAUNO : @matteosalvinimi Hai ragione sul fatto che Conte ama i cinesi , nel decalogo di comportamento da tenere per il cont… - idiblue2 : RT @De82943453: Non capisco perché insistere sul titolo di avvocato di Conte quasi fosse un demerito o una presa x il c #Senato In Italia c… - De82943453 : Non capisco perché insistere sul titolo di avvocato di Conte quasi fosse un demerito o una presa x il c #Senato In… - giornaleradiofm : Coronavirus: 10% uso mascherina triplica chance Rt sotto 1, studio: Milano, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Dopo un an… - regioni_it : Pareggio di bilancio delle Regioni e monitoraggio del rispetto degli obiettivi: raccomandazioni sul decreto -

Ultime Notizie dalla rete : raccomandazioni sul 3984 del 19-01-2021 - Pareggio di bilancio delle Regioni e monitoraggio del rispetto degli obiettivi: raccomandazioni sul decreto - Regioni.it Regioni.it Smog, il lockdown non libera la Toscana dal Pm10

L'analisi dell'Arpa svela che le polveri fini nel 2020 sono state allo stesso livello del 2019, mentre scende il biossido d'azoto. Complici i ...

Covid: quando bisogna andare in ospedale

Non c'è una regola valida per tutti ma tre azioni possono fare la differenza. Ecco chi deve ricoverarsi e chi può curarsi a casa propria ...

L'analisi dell'Arpa svela che le polveri fini nel 2020 sono state allo stesso livello del 2019, mentre scende il biossido d'azoto. Complici i ...Non c'è una regola valida per tutti ma tre azioni possono fare la differenza. Ecco chi deve ricoverarsi e chi può curarsi a casa propria ...