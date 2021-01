INSEDIAMENTO BIDEN, DIRETTA VIDEO INAUGURATION DAY/ Primo discorso da Presidente Usa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Today, we begin anew. Tune in for #INAUGURATION2021 . https://t.co/HxfU8q5riA " Joe BIDEN (@JoeBIDEN) January 20, 2021 BIDEN A CAPITOL HILL PER L'INSEDIAMENTO « My friend, it's your time », con ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Today, we begin anew. Tune in for #2021 . https://t.co/HxfU8q5riA " Joe(@Joe) January 20, 2021A CAPITOL HILL PER L'« My friend, it's your time », con ...

you_trend : ???? #Trump lascia in questo momento la #CasaBianca in elicottero e non presenzierà, come annunciato, all'insediament… - SkyTG24 : #InaugurationDay Joe #Biden ha giurato - ilpost : Biden «dobbiamo finirla con la guerra fra rossi e blu, conservatori e di sinistra»: «avremo bisogno l'uno dell'altr… - _Velies_ : #InaugurationDay L'insediamento è di Biden, ma i nostri merdia parlano di Trump. E' una mania ossessivo compulsiva - VuonoGiggino : RT @MilkoSichinolfi: La grazia a #Bannon è l'ultimo atto di uno scellerato che rallegrerà unicamente i due italiani affranti per le sue vic… -