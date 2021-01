Il premier Giuseppe Conte a colloquio con il Presidente della Repubblica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giuseppe Conte è salito al colle per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella circa l’attuale situazione politica. Conte Mattarella (Facebook)Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano è salito al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, chiaramente l’attuale scenario politico. Il premier, potrebbe spiegare al Presidente il suo piano politico, le sue mosse future, o in ogni caso se dovesse ritenerle necessarie, le sue dimissioni da capo del Governo. Ipotesi quest’ultima che potrebbe celare la consapevolezza ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è salito al colle per uncon ilSergio Mattarella circa l’attuale situazione politica.Mattarella (Facebook)del Consiglio italiano è salito al Quirinale per uncon ilSergio Mattarella. Al centro del, chiaramente l’attuale scenario politico. Il, potrebbe spiegare alil suo piano politico, le sue mosse future, o in ogni caso se dovesse ritenerle necessarie, le sue dimissioni da capo del Governo. Ipotesi quest’ultima che potrebbe celare la consapevolezza ...

