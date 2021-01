“Ho visto Claudio travolto dalla valanga. Ora raccolgo fondi per aiutare i suoi figli” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Claudio era davanti a me pochi metri, quando siamo stati travolti da una slavina. È stato trascinato a valle, in mezzo alla neve per 350 metri. Io sono finito contro un albero e poi trascinato ancora a valle, ma sono riuscito a far emergere la testa e a dare l’allarme. Sto vivendo un incubo da mercoledì, queste piccole cose, come la speranza di far qualcosa per la sua famiglia mi rendono un po’ più sereno”. La voce è ferma, ci sono alcune pause, ma Luca Cornago l’amico che era con Claudio Rossi, 42 anni della Ghiaie di Bonate, operatore della centrale operativa del 118, quando mercoledì 13 gennaio è stato travolto e ucciso da una valanga a Brumano, in Valle Imagna (leggi qui). “Claudio, oltre ad un amico fraterno, era un infermiere del 118 Areu di Bergamo. Era molto stimato per la sua professionalità. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “era davanti a me pochi metri, quando siamo stati travolti da una slavina. È stato trascinato a valle, in mezzo alla neve per 350 metri. Io sono finito contro un albero e poi trascinato ancora a valle, ma sono riuscito a far emergere la testa e a dare l’allarme. Sto vivendo un incubo da mercoledì, queste piccole cose, come la speranza di far qualcosa per la sua famiglia mi rendono un po’ più sereno”. La voce è ferma, ci sono alcune pause, ma Luca Cornago l’amico che era conRossi, 42 anni della Ghiaie di Bonate, operatore della centrale operativa del 118, quando mercoledì 13 gennaio è statoe ucciso da unaa Brumano, in Valle Imagna (leggi qui). “, oltre ad un amico fraterno, era un infermiere del 118 Areu di Bergamo. Era molto stimato per la sua professionalità. ...

MACERATA - Amava la sua famiglia, il lavoro, lo sport e la musica. Ed affrontava la vita sempre con tenacia, anche quando la malattia lo ha colpito, fino a portarlo via all’affetto dei ...

