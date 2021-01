Guenda Goria e Filippo Nardi beccati insieme: sembrano più che amici (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Guenda Goria e Filippo Nardi a passeggio per Milano immortalati da Chi: c’è anche uno gesto molto affettuoso Getty ImagesForse si sono visti solo per chiarire le incomprensioni avute nella casa del Grande Fratello Vip ma di certo è che gli animi tra Guenda Goria e Filippo Nardi sono certamente più calmi e i battibecchi avuti sotto l’occhio delle telecamere appartengano tutti al passato. In esclusiva il settimana Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, ha beccato i due a braccetto per le vie di Milano. E c’è stato anche un gesto molto affettuoso. Qualche settimana fa il paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino 5, programma di Federica Panicucci, aveva detto che due ex concorrenti dell’attuale edizioni, ormai eliminati, si sono ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)a passeggio per Milano immortalati da Chi: c’è anche uno gesto molto affettuoso Getty ImagesForse si sono visti solo per chiarire le incomprensioni avute nella casa del Grande Fratello Vip ma di certo è che gli animi trasono certamente più calmi e i battibecchi avuti sotto l’occhio delle telecamere appartengano tutti al passato. In esclusiva il settimana Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, ha beccato i due a braccetto per le vie di Milano. E c’è stato anche un gesto molto affettuoso. Qualche settimana fa il paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino 5, programma di Federica Panicucci, aveva detto che due ex concorrenti dell’attuale edizioni, ormai eliminati, si sono ...

