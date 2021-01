Forza Italia, il timore dopo le tre defezioni pro-governo. Causin: “Nel partito 8/10 senatori a disagio”. Polverini: “Sentimento diffuso” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine applaudivano. Per ogni No pronunciato da un senatore di Forza Italia, dai banchi dei berlusconiani arrivava un’ovazione. Un modo per esultare al pericolo scampato. La fiducia chiesta dal governo di Giuseppe Conte per uscire dalla crisi provocata da Matteo Renzi, infatti, ha fatto perdere tre pezzi al partito di Arcore: uno alla Camera, con Renata Polverini che ha votato in dissenso rispetto agli altri 90 deputati, e due al Senato, con Andrea Causin e Maria Rosaria Rossi sorprese di giornata a Palazzo Madama. Tre defezioni che fanno tirare un sospiro di sollievo a chi temeva un bilancio peggiore, ma che rappresentano comunque un bivio nella storia del partito di Silvio Berlusconi. Non è un caso che Antonio Tajani abbia reagito con rabbia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla fine applaudivano. Per ogni No pronunciato da un senatore di, dai banchi dei berlusconiani arrivava un’ovazione. Un modo per esultare al pericolo scampato. La fiducia chiesta daldi Giuseppe Conte per uscire dalla crisi provocata da Matteo Renzi, infatti, ha fatto perdere tre pezzi aldi Arcore: uno alla Camera, con Renatache ha votato in dissenso rispetto agli altri 90 deputati, e due al Senato, con Andreae Maria Rosaria Rossi sorprese di giornata a Palazzo Madama. Treche fanno tirare un sospiro di sollievo a chi temeva un bilancio peggiore, ma che rappresentano comunque un bivio nella storia deldi Silvio Berlusconi. Non è un caso che Antonio Tajani abbia reagito con rabbia, ...

