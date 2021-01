Forte esplosione a Madrid, crollano 3 piani di un palazzo: almeno 3 morti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) esplosione oggi a Madrid: sono saltati in aria tre piani di un palazzo. Due morti e sei feriti è il bilancio provvisorio dell’esplosione. La deflagrazione è avvenuta nel centro della Capitale spagnola al numero 104 di Calle di Toledo. Le immagini che circolano sui social sono drammatiche e mostrano esplosione a Madrid La Forte esplosione, avvenuta verso le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021)oggi a: sono saltati in aria tredi un. Duee sei feriti è il bilancio provvisorio dell’. La deflagrazione è avvenuta nel centro della Capitale spagnola al numero 104 di Calle di Toledo. Le immagini che circolano sui social sono drammatiche e mostranoLa, avvenuta verso le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

