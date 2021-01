David Lynch, 75 anni di un genio non etichettabile. Film, curiosità, numeri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sulla genialità di David Lynch, si è tutti d’accordo. Sulle possibili definizioni della sua visione della Settima Arte, invece, il dibattito è ancora aperto. Difficile, o forse impossibile, infatti, trovare un’etichetta o una formula che riesca a sintetizzare un artista così complesso. È stato definito «l'uomo del Rinascimento del Cinema moderno americano» (AllMovie), «il regista più importante di quest'epoca» (The Guardian) e, ancora, «il maestro del surrealismo americano del cinema», etc. Ogni (tentata) descrizione accenna inevitabilmente alla forte correlazione con la pittura – considera Francis Bacon «un eroe, il più grande artista moderno» –, sua passione iniziale e mai abbandonata. Classe 1946, David Lynch compie 75 anni il 20 gennaio 2021. Ancora non si trova una definizione per lui, ma si può ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sulla genialità di, si è tutti d’accordo. Sulle possibili definizioni della sua visione della Settima Arte, invece, il dibattito è ancora aperto. Difficile, o forse impossibile, infatti, trovare un’etichetta o una formula che riesca a sintetizzare un artista così complesso. È stato definito «l'uomo del Rinascimento del Cinema moderno americano» (AllMovie), «il regista più importante di quest'epoca» (The Guardian) e, ancora, «il maestro del surrealismo americano del cinema», etc. Ogni (tentata) descrizione accenna inevitabilmente alla forte correlazione con la pittura – considera Francis Bacon «un eroe, il più grande artista moderno» –, sua passione iniziale e mai abbandonata. Classe 1946,compie 75il 20 gennaio 2021. Ancora non si trova una definizione per lui, ma si può ...

zazoomblog : David Lynch compie 75 anni: tutte le eroine indimenticabili del suo cinema - #David #Lynch #compie #anni: #tutte - Mysterytrains : 'Il mondo è diventato una stanza rumorosa, il silenzio è il luogo magico in cui si realizza il processo creativo.“… - AlexBonoVox1 : RT @Rc95_inv: #7ªarte??? “Non si è obbligati a comprendere per amare. Ciò che occorre è sognare” #DavidLinch #20gennaio 1946 #BOTD David L… - pampam77019344 : RT @Rc95_inv: #7ªarte??? “Non si è obbligati a comprendere per amare. Ciò che occorre è sognare” #DavidLinch #20gennaio 1946 #BOTD David L… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: #7ªarte??? “Non si è obbligati a comprendere per amare. Ciò che occorre è sognare” #DavidLinch #20gennaio 1946 #BOTD David L… -