Crespo: «Milan? Una squadra vera che ci sarà fino alla fine» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crespo ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il Milan , in lotta per lo scudetto Hernan Crespo ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il Milan. Le sue parole. INTER PIÙ DELLA JUVE- «Partita perfetta. Una vittoria che dà entusiasmo e consapevolezza. Quando batti la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato, credi davvero di essere arrivato al traguardo. E poi, parliamoci chiaro, l’Inter non ha vinto: ha stravinto. Va sottolineato. Dal punto di vista tecnico e tattico non c’è stata gara. E la squadra di Conte ha ancora margini di miglioramento. Ora ha forza, carattere, disciplina in campo. Tutti sanno quello che devono fare e lo fanno alla grande». MI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il, in lotta per lo scudetto Hernanha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il. Le sue parole. INTER PIÙ DELLA JUVE- «Partita perfetta. Una vittoria che dà entusiasmo e consapevolezza. Quando batti lache negli ultimi anni ha dominato il campionato, credi davvero di essere arrivato al traguardo. E poi, parliamoci chiaro, l’Inter non ha vinto: ha stravinto. Va sottolineato. Dal punto di vista tecnico e tattico non c’è stata gara. E ladi Conte ha ancora margini di miglioramento. Ora ha forza, carattere, disciplina in campo. Tutti sanno quello che devono fare e lo fannogrande». MI ...

Hernan Crespo ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l'Inter ed il Milan. Le sue parole ...

