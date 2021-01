Covid, intesa Regione-Dap per prevenire contagi in carceri Sicilia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Personale sanitario e misure organizzative per prevenire e contenere il contagio da Covid-19 negli istituti penitenziari dell’Isola. E’ il contenuto del Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, siglato dal presidente Nello Musumeci, e dal provveditore regionale, Cinzia Calandrino, presenti il capo del Dap, Bernardo Petralia, l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Personale sanitario e misure organizzative pere contenere ilo da-19 negli istituti penitenziari dell’Isola. E’ il contenuto del Protocollo d’tra lana e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, siglato dal presidente Nello Musumeci, e dal provveditore regionale, Cinzia Calandrino, presenti il capo del Dap, Bernardo Petralia, l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro. vbo/com su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Covid, intesa Regione-Dap per prevenire contagi in carceri Sicilia - irpiniatimes1 : Incontro ASL-AFT, intesa con i MMG in vista della fase 2 per la campagna vaccinale anti Covid-19 - ScrivoLibero : #Covid19, intesa #Regione #Dap per prevenire il contagio negli #istitutipenitenziari della #Sicilia -… - RadioCL1 : Covid, intesa Regione-Dap per prevenire il contagio negli istituti penitenziari della Sicilia… - MDiretta : Covid-19, intesa Regione-Dap per prevenire il contagio negli istituti penitenziari della Sicilia -… -