Coronavirus a Messina, tre i morti nelle ultime 24 ore. Deceduto un altro operatore di MessinaServizi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua a salire il numero dei ricoveri a Messina. E continua ad aggiornarsi il tragico dato delle vittime. Due quelle registrate ufficialmente nelle ultime 24 ore, alle quali se ne aggiunge una terza... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua a salire il numero dei ricoveri a. E continua ad aggiornarsi il tragico dato delle vittime. Due quelle registrate ufficialmente24 ore, alle quali se ne aggiunge una terza...

