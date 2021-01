Conte, un assurdo dettaglio che non è sfuggito a nessuno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche ieri il presidente del Consiglio ha scatenato i complottismi. Il motivo? L'orologio da polso che indossa già da qualche tempo e che sembra non segnare mai l'ora esatta. Si tratta di un modello storico di una nota marca di lusso. Qualche mese fa, il dettaglio dell'orario sbagliato durante una conferenza stampa del presidente della Repubblica aveva spinto i complottisti a ipotizzare che Giuseppe Conte avesse precedentemente registrato il suo intervento. Una conferenza in differita, quindi, secondo alcuni mal pensanti. (Continua..) Il dibattito social in quell'occasione fu particolarmente acceso e si scomodarono anche i debunker per sconfessare l'ipotesi del complotto e le relative fake news che in pochi minuti avevano invaso il web. Sì, perché nella maggior parte dei casi la soluzione più semplice è spesso quella giusta e anche in questo ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche ieri il presidente del Consiglio ha scatenato i complottismi. Il motivo? L'orologio da polso che indossa già da qualche tempo e che sembra non segnare mai l'ora esatta. Si tratta di un modello storico di una nota marca di lusso. Qualche mese fa, ildell'orario sbagliato durante una conferenza stampa del presidente della Repubblica aveva spinto i complottisti a ipotizzare che Giuseppeavesse precedentemente registrato il suo intervento. Una conferenza in differita, quindi, secondo alcuni mal pensanti. (Continua..) Il dibattito social in quell'occasione fu particolarmente acceso e si scomodarono anche i debunker per sconfessare l'ipotesi del complotto e le relative fake news che in pochi minuti avevano invaso il web. Sì, perché nella maggior parte dei casi la soluzione più semplice è spesso quella giusta e anche in questo ...

