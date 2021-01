Ciampino, i cittadini aiutano John: potrà tornare in Nigeria per salutare la madre morta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un piccolo ma grandissimo gesto di solidarietà è arrivato da un bar di Ciampino per entrare nel cuore di tutti e volare in Nigeria. Parliamo della raccolta fondi organizzata da Cristian, il proprietario del caffè Geff Café, che permetterà a John di andare in Nigeria. John è un ragazzo che da diversi anni si occupa di tenere pulite le strade della città in cambio di qualche moneta. Il sogno di John è quello di racimolare abbastanza soldi per andare in Nigeria e poter dare l’ultimo saluto alla madre morta. Cristian e la comunità di Ciampino si sono uniti per realizzare questo sogno. Leggi anche: Roma. Lavoratore ruba due filoni di pane destinati al macero ma…viene licenziato “John non sa niente, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un piccolo ma grandissimo gesto di solidarietà è arrivato da un bar diper entrare nel cuore di tutti e volare in. Parliamo della raccolta fondi organizzata da Cristian, il proprietario del caffè Geff Café, che permetterà adi andare inè un ragazzo che da diversi anni si occupa di tenere pulite le strade della città in cambio di qualche moneta. Il sogno diè quello di racimolare abbastanza soldi per andare ine poter dare l’ultimo saluto alla. Cristian e la comunità disi sono uniti per realizzare questo sogno. Leggi anche: Roma. Lavoratore ruba due filoni di pane destinati al macero ma…viene licenziato “non sa niente, ma ...

CorriereCitta : Ciampino, i cittadini aiutano John: potrà tornare in Nigeria per salutare la madre morta - ilmamilio : Ciampino, protesta dei cittadini davanti al Comune contro installazione antenna 5G in Via Venezia… - PPieravanti : RT @CarloCalenda: Da San Giovanni a Ciampino, il VII è il Municipio più popoloso di Roma. Quella del Parco dell'Appia Antica è la storia di… - borrillo62 : RT @CarloCalenda: Da San Giovanni a Ciampino, il VII è il Municipio più popoloso di Roma. Quella del Parco dell'Appia Antica è la storia di… - prestia_fabio : RT @CarloCalenda: Da San Giovanni a Ciampino, il VII è il Municipio più popoloso di Roma. Quella del Parco dell'Appia Antica è la storia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino cittadini Ciampino - Sabato 16 un nuovo presidio del Comitato Cittadini No Antenna davanti al Comune Castelli Notizie La storia del nigeriano che tiene pulite le strade

A Ciampino la comunità ha fatto una raccolta fondi per aiutare John ad andare in Nigeria al funerale della madre.

Il cuore di Ciampino: una raccolta fondi per John che tiene pulite le strade

Le immagini immortalano la consegna di un salvadanaio a John, un nigeriano che tiene pulite le strade di Ciampino.

A Ciampino la comunità ha fatto una raccolta fondi per aiutare John ad andare in Nigeria al funerale della madre.Le immagini immortalano la consegna di un salvadanaio a John, un nigeriano che tiene pulite le strade di Ciampino.