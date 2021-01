Celle di Bulgheria, sindaco organizza screening gratuito per prof. e alunni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCelle di Bulgheria (Sa) – Prevenzione da Covid-19: tamponi antigenici rapidi gratuiti per tutto il personale scolastico e per tutti gli alunni delle scuole del Comune di Celle di Bulgheria. La campagna di screening, voluta fortemente dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Gino Marotta (foto a lato), è condivisa dall’intera la popolazione. I tamponi antigenici rapidi saranno effettuati presso il laboratorio di analisi ‘Giffoni’ a Policastro Bussentino: venerdì dalle 15 alle 19, e sabato dalle 9 alle 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Sa) – Prevenzione da Covid-19: tamponi antigenici rapidi gratuiti per tutto il personale scolastico e per tutti glidelle scuole del Comune didi. La campagna di, voluta fortemente dall’amministrazione comunale retta dalGino Marotta (foto a lato), è condivisa dall’intera la popolazione. I tamponi antigenici rapidi saranno effettuati presso il laboratorio di analisi ‘Giffoni’ a Policastro Bussentino: venerdì dalle 15 alle 19, e sabato dalle 9 alle 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

