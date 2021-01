Cancello Arnone, due defibrillatori per la polizia municipale. Vigili a lezione di primo soccorso e protezione civile (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono stati consegnati ieri pomeriggio dall’assessore Gabriele Di Vuolo al comandante Ludovico Di Maio i due defibrillatori acquistati dall’amministrazione comunale di Cancello ed Arnone per la polizia municipale. «Questo è il primo atto del piano sicurezza che con il sindaco Raffaele Ambrosca abbiamo predisposto per la nostra comunità – ha sottolineato l’assessore Di Vuolo – il tema della sicurezza è, infatti, centrale per la nostra maggioranza. I due defibrillatori rappresentano degli strumenti importanti per il primo soccorso che abbiamo messo a disposizione della polizia municipale e di tutta la cittadinanza». Soddisfatto anche il comandante Di Maio. «Abbiamo deciso di posizionare un defibrillatore ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono stati consegnati ieri pomeriggio dall’assessore Gabriele Di Vuolo al comandante Ludovico Di Maio i dueacquistati dall’amministrazione comunale diedper la. «Questo è ilatto del piano sicurezza che con il sindaco Raffaele Ambrosca abbiamo predisposto per la nostra comunità – ha sottolineato l’assessore Di Vuolo – il tema della sicurezza è, infatti, centrale per la nostra maggioranza. I duerappresentano degli strumenti importanti per ilche abbiamo messo a disposizione dellae di tutta la cittadinanza». Soddisfatto anche il comandante Di Maio. «Abbiamo deciso di posizionare un defibrillatore ...

ViviCampania : Cancello ed Arnone. Consegnati i defibrillatori alla polizia municipale - - casertafocus : CANCELLO ED ARNONE - Consegnati i defibrillatori alla polizia municipale, l’assessore Di Vuolo: il primo atto del p… - Jammasrl : Cancello ed Arnone (CE): furto in un bar, rubati anche soldi slot - occhio_notizie : 'Hanno rubato diverse banconote che ci servivano per vari pagamenti, i gioielli di mia moglie ed i braccialetti d'o… - FabrizioSorre12 : @twittanto2 @latwittipe @CarloCalenda Ovviamente scherzavo, a Roma ci sono molti che ricevano in giornata, però Ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancello Arnone Cancello ed Arnone (CE): furto in un bar, rubati anche soldi slot Redazione Jamma Consegnati i defibrillatori alla polizia municipale

SESSA E AURUNCA – Sono stati consegnati ieri pomeriggio dall’assessore Gabriele Di Vuolo al comandante Ludovico Di Maio i due defibrillatori acquistati dall’amministrazione comunale di Cancello ed Arn ...

Esclation di furti nel Casertano, svaligiata casa del comandante di Polizia Municipale

Furti a Cancello ed Arnone, svaligiata casa del comandante dei vigili di Sessa Aurunca. Forze dell'ordine sulle tracce dei ladri ...

SESSA E AURUNCA – Sono stati consegnati ieri pomeriggio dall’assessore Gabriele Di Vuolo al comandante Ludovico Di Maio i due defibrillatori acquistati dall’amministrazione comunale di Cancello ed Arn ...Furti a Cancello ed Arnone, svaligiata casa del comandante dei vigili di Sessa Aurunca. Forze dell'ordine sulle tracce dei ladri ...