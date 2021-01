Antinelli | “Il Napoli sembra più rilassato della Juve”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giornalistaRai Alessandroè intervenuto a radio Kiss Kiss,a poche ore dal fischio d’iniziosfida tra“Bella partita questa sera, ilmi èto piùntus. Gattuso ha già vinto un titolo e in finale proprio con lantus, Pirlo ha una serie di pressioni in più addosso tra ultimi risultati, prima finale e assenze. Cuadrado è fermo da 14 giorni e non so quanto potrà dare una mano alla. Insigne è molto sereno, Ronaldo invece no”. L'articolo ilsta.