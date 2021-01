Allarme vaccini | governo intraprende azioni legali contro Pfizer

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Abbiamo l'urgenza, legata alla scelta unilaterale delladi ridurre la distribuzione deiin questa settimana in Italia, d'reconcordate perché pretendiamo chiarezza e rispetto per il nostro Paese sugli accordi europei presi". Lo ha dichiarato, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con le Regioni. "Anche se siamo primi in Europa nella somministrazione del vaccino - ha sottolineato - abbiamo la necessità di chiarezza sulle distribuzioni settimanali senza più riduzioni unilaterali senza preavviso".