Tumore al seno, perché sono importanti i test genomici (Di martedì 19 gennaio 2021) Cure sempre più efficaci e mirate, caso per caso, per il Tumore al seno e calano, in percentuale, i decessi. È quasi un’equazione, quella che lega i successi della scienza e le terapie “su misura” per ogni donna alla diminuzione delle morti per Tumore della mammella in Italia: le stime parlano di una riduzione dei decessi che supera il 6% dal 2015 ad oggi, anche grazie ai programmi di screening e alla diagnosi precoce. Ma proprio la necessità di tarare esattamente le terapie, grazie alla conoscenza delle caratteristiche “intime” ed invisibili delle cellule tumorali, può diventare una discriminante chiave. Per rispondere ai bisogni delle donne sono quindi necessari, ovviamente quando indicati, i test genomici, che svelano l’identikit del Tumore e consentono di “prendere ... Leggi su dilei (Di martedì 19 gennaio 2021) Cure sempre più efficaci e mirate, caso per caso, per ilale calano, in percentuale, i decessi. È quasi un’equazione, quella che lega i successi della scienza e le terapie “su misura” per ogni donna alla diminuzione delle morti perdella mammella in Italia: le stime parlano di una riduzione dei decessi che supera il 6% dal 2015 ad oggi, anche grazie ai programmi di screening e alla diagnosi precoce. Ma proprio la necessità di tarare esattamente le terapie, grazie alla conoscenza delle caratteristiche “intime” ed invisibili delle cellule tumorali, può diventare una discriminante chiave. Per rispondere ai bisogni delle donnequindi necessari, ovviamente quando indicati, i, che svelano l’identikit dele consentono di “prendere ...

brina_77 : RT @ilmessaggeroit: Tumore al seno, all'80% delle donne che ne soffre non serve la chemioterapia: come individuare le altre con i test geni… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: La mia missione contro il tumore al seno - angheran70 : RT @ilmessaggeroit: Tumore al seno, all'80% delle donne che ne soffre non serve la chemioterapia: come individuare le altre con i test geni… - Bibliobianchibo : L’efficacia del Kinesio Taping nel trattamento del linfedema secondario a tumore al seno. Revisione sistematica del… - Marnoli1 : @GiovannaConfal5 Giovanna solo chi ha un cuore partecipa al dolore degli altri.Sai siamo tutti convinti che certe c… -