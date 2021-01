Tragedia a Venezia: un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni (Di martedì 19 gennaio 2021) Venezia, un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni Tragedia in provincia di Venezia dove un’intera famiglia è stata uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni. Tutto ha avuto inizio lo scorso 1 gennaio con la scomparsa del 42enne Ivan Busso. Proprio durante i funerali dell’uomo, don Alessandro Rosin, sacerdote della chiesa di Sant’Ilario di Malcontenta, in provincia di Venezia, aveva annunciato la morte della mamma di Ivan, la 65enne Gina Smerghetto, sempre a causa del Covid. La notizia aveva lasciato ovviamente sgomenti i presenti, increduli di ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)dalindi 20in provincia didoveè statadalindi 20. Tutto ha avuto inizio lo scorso 1 gennaio con la scomparsa del 42enne Ivan Busso. Proprio durante i funerali dell’uomo, don Alessandro Rosin, sacerdote della chiesa di Sant’Ilario di Malcontenta, in provincia di, aveva annunciato la morte della mamma di Ivan, la 65enne Gina Smerghetto, sempre a causa del. La notizia aveva lasciato ovviamente sgomenti i presenti, increduli di ...

ScorpioAngel_ : @nuova_venezia Che tragedia in 20 giorni , il figlio mio amico , la mamma e pure il papà. ?? - occhio_notizie : La tragedia in provincia di #Venezia - nuova_venezia : Tragedia venerdì nel primo pomeriggio in via Paolucci alla Cita. La vittima è Kamchan Howlander, cittadino del Bang… - nuova_venezia : Doppia tragedia a Malcontenta. L'uomo di 42 anni, sano e sportivo, era spirato l'1 gennaio. La mamma, Gina Smerghet… - nuova_venezia : Doppia tragedia a Malcontenta. L'uomo di 42 anni, sano e sportivo, era spirato l'1 gennaio. La mamma, Gina Smerghet… -