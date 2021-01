Tommaso Zorzi ricatta il Grande Fratello Richieste agli autori | Ora vogliamo

vieniepartiamo : RT @lessoconlapeara: l'unico neurone di tommaso zorzi quando francesco oppini gli parla: #tzvip - NavaRoma : RT @Valsxxxx: In un mondo di Dayane Mello che vedendo Rosalinda stare male decide di cacciarla dal letto perché LEI DEVE VIVERE DELLE SUE E… - shesmyqueenelsa : RT @_louxxsunshine_: la prossima volta che mi chiederanno perché seguo tommaso zorzi risponderò con questo video: #tzvip - GagaGurlxo : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “con loro (autori) abbiamo il coltello dalla parte del manico” #GFVIP - obIiviqte : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Andrea Zelletta non ha nascosto la sua frustrazione per il prolungamento del GF Vip e si è sfogato contro il programma.A Tommaso Zorzi è bastato leggere i tweet pubblicati durante la diretta del Grande Fratello Vip per capire di essere uno dei preferiti del pubblico ...