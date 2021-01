Temptation Island: Sofia e Amedeo di nuovo insieme (Di martedì 19 gennaio 2021) I concorrenti di Temptation Island Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono tornati insieme. A rivelare di questo riavvicinamento è Alberto Maritato, Chef napoletano molto amico della coppia. Una delle partecipazioni più veloci nella storia del reality dell’isola delle tentazioni è sicuramente quella della coppia umbra formata da Sofia Nesci e Amedeo Bianconi. Durante l’ottava edizione di Temptation Island infatti la coppia, dopo solo un mese dal loro ingresso, ha richiesto un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 gennaio 2021) I concorrenti diNesci eBianconi sono tornati. A rivelare di questo riavvicinamento è Alberto Maritato, Chef napoletano molto amico della coppia. Una delle partecipazioni più veloci nella storia del reality dell’isola delle tentazioni è sicuramente quella della coppia umbra formata daNesci eBianconi. Durante l’ottava edizione diinfatti la coppia, dopo solo un mese dal loro ingresso, ha richiesto un Articolo completo: dal blog SoloDonna

Angela14451054 : RT @fdacisab: Ho capito solo ora che Carlotta fa di cognome dell’Isola, pensavo la chiamassero così perché ha partecipato a Temptation Isla… - CauzziLorenza : RT @Preppy696: in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie di Isola d… - antonie85321896 : RT @Preppy696: in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie di Isola d… - Preppy696 : in queste situazioni, vengono fuori nomi di parlamentari mai sentiti, che diventerebbero determinati Una specie d… - Chiara200212 : RT @fdacisab: Ho capito solo ora che Carlotta fa di cognome dell’Isola, pensavo la chiamassero così perché ha partecipato a Temptation Isla… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island: Sofia e Amedeo di nuovo insieme

I concorrenti di Temptation Island Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono tornati insieme. A rivelare di questo riavvicinamento è Alberto Maritato, ...

Temptation Island, incidente per uno degli ex protagonisti: rischia grosso

Temptation Island, incidente grave per uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality: ricoverato in ospedale.

I concorrenti di Temptation Island Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono tornati insieme. A rivelare di questo riavvicinamento è Alberto Maritato, ...Temptation Island, incidente grave per uno dei protagonisti dell'ultima edizione del reality: ricoverato in ospedale.