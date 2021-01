Tamponi rapidi a campione nelle scuole superiori della Toscana (Di martedì 19 gennaio 2021) Ogni settimana saranno effettuati 25 Tamponi agli studenti di ogni scuola. Per il personale scolastico si prevedono mille Tamponi rapidi al giorno: in totale si stimano oltre 18mila Tamponi a settimana Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 19 gennaio 2021) Ogni settimana saranno effettuati 25agli studenti di ogni scuola. Per il personale scolastico si prevedono milleal giorno: in totale si stimano oltre 18milaa settimana

AnnalisaChirico : La nuova strategia del governatore dello stato di New York Cuomo: musei, teatri e uffici aperti con tamponi rapidi… - LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'COS’È CAMBIATO? DOVE SONO IMPIANTI D'AERAZIONE, TAMPONI RAPIDI, PIÙ TRASPORTI E CLASSI SDOPPIATE… - SkyTG24 : #Coronavirus, Il bollettino del #19gennaio: i tamponi effettuati sono in totale 254.070, compresi i test rapidi. L… - FrankJack90 : @marinamarnie @mariomario1965 @DUmarell @RegLombardia Ahhhh stai dicendo che questo grosso incremento di tamponi in… - MeridioNews : Covid, esperti in subbuglio per scelte sui tamponi rapidi «Spesi milioni per test superati e sperimentazioni dubbie» -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi Tamponi rapidi, le farmacie padovane aderenti all'iniziativa: l'elenco completo PadovaOggi Da sabato anche a Cagli si farà lo screening per il Covid-19

Anche a Cagli è in programma da sabato 23 a mercoledì 27 gennaio lo screening Covid-19 gratuito con tamponi rapidi. Verrà effettuato dai sanitari dell’Area Vasta 1 nella palestra “Panichi-Pieretti“, a ...

In Toscana screening anti Covid in tutte le scuole superiori, con prof e personale

La Regione allarga la campagna nelle scuole: obiettivo 18 mila tamponi rapidi a settimana. Giani: non vogliamo richiuderle ...

Anche a Cagli è in programma da sabato 23 a mercoledì 27 gennaio lo screening Covid-19 gratuito con tamponi rapidi. Verrà effettuato dai sanitari dell’Area Vasta 1 nella palestra “Panichi-Pieretti“, a ...La Regione allarga la campagna nelle scuole: obiettivo 18 mila tamponi rapidi a settimana. Giani: non vogliamo richiuderle ...