Stroll, Aston Martin in F1 oltre il marketing: ci sarà un legame con le supercar

Corse e prodotto vanno sempre più raramente a braccetto. Mai, nel caso della Formula 1 turbo ibrida. Un'irrilevanza tecnica per la produzione di serie che dovrà essere superata, almeno in parte, con i ...

Il marchio ha gettato le basi per garantire lo sviluppo dei modelli stradali con la partnership Mercedes ampliata. Le corse serviranno da vetrina ma porteranno anche un travaso di soluzioni tecnologic ...

Il marchio ha gettato le basi per garantire lo sviluppo dei modelli stradali con la partnership Mercedes ampliata. Le corse serviranno da vetrina ma porteranno anche un travaso di soluzioni tecnologic ...

Lo storico marchio tornerà in Formula 1 dopo 60 anni con Sebastian Vettel e il figlio del proprietario, Lance Stroll ...