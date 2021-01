Spezia | Marchizza sfida la “sua” Roma | “Affronterò un pezzo della mia vita”

(Di martedì 19 gennaio 2021)è il penultimo ottavo di finale. Tuttavia sarà anche un incontro speciale per un giocatore: Riccardo. Il centrocampista è cresciuto nel vivaio giallorosso e stavolta lui dovrà scendere all'Olimpico da avversario del club che lo ha lanciato. Il calciatore del club ligure si è raccontato ai microfoni de "Il Secolo XIX": "Per me sarà strano affrontare i giallorossi da avversario, ma allo stesso tempo sarà anche emozionante. Per le laè undi, loro hanno tanta qualità ma questo non ci deve frenare". ITA Sport Press.

Tutte le notizie della giornata giallorossa in un click La Roma torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia: i giallorossi ospitano lo Spezia all’Olimpico. In vista della sfida ha parlato ...roma-spezia dove vederla in streaming: valida per gli ottavi di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico con inizio alle 21.15 ...