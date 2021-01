Simone Rugiati | il cuoco amatissimo in tv | cosa sapere su di lui

Leggi su ck12

(Di martedì 19 gennaio 2021) Carriera e curiosità su , gli esordi e il successo mediatico. (screenshot video)Toscano di nascita, classe 1981,, ilintv, che è divenuto una sorta di divulgatore culinario, è sicuramente uno dei personaggi dei cooking show più conosciuti.bisognasu di lui? Intanto, la sua formazione è in ambito culinario. Leggi anche -> Peppone Calabrese: da La Prova dela Linea Verde Diplomatosi all’istituto alberghiero “Ferdinando Martini” di Montecatini Terme, frequenta corsi e stage formativi in Italia e all’estero. Successivamente, ha avuto la possibilità di fare ‘pratica’, lavorando come commis in alcuni ristoranti toscani. Nel 2002 è divenuto chef del gruppo editoriale “Hobby & Food” di Parma. Leggi ...